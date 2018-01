Divers

L'été dernier, coup de tonnerre dans le monde du streaming : Disney annonce qu'il va développer sa propre plateforme, qui accueillera, de fait, les futures séries Marvel du groupe aux grandes oreilles. Le partenariat avec Netflix est donc abandonné. Alors l'avenir des Daredevil, Jessica Jones et autre Luke Cage semblait bien compromis.Mais aujourd'hui, Ted Sarandos, le responsable des contenus chez Netflix, assure à Deadline que les série Marvel diffusées depuis 2015 sur le réseau ne sont pas en danger, suite à la décision de Disney. "Notre franchise Marvel que Disney produit pour nous, nous appartient. Nous possédons ces séries. Alors elles dureront jusqu'à ce que nous décidions de les annuler."En clair, Disney n'a pas le pouvoir d'empêcher Netflix de faire une saison 3 de Luke Cage ou une saison 2 des Defenders, dans les prochaines années, si la plateforme en a envie. "Nous allons pouvoir encore utiliser ces personnages pendant très longtemps...", confirme le boss de Netflix, Reed Hastings.En résumé, on comprend que la franchise Marvel des Defenders va continuer, même si elle ne pourra plus avoir de nouvelles déclinaisons. Et Disney, sur sa propre plateforme (dès 2019), développera ses propres séries Marvel, de son côté.