Vendredi je vais revendre ma bonne vieille PS4 pour prendre la PS4 Pro version collector Monster Hunter et je voulais savoir si je suis obligé de transféré mes sauvegardes de jeux sur clé USB ou si je retrouverais mes sauvegardes sur mon compte PSN+ ?Merci d'avance

posted the 01/24/2018 at 02:28 PM by link571