- Un de mes jeux les plus attendu de la gen, Daymare 1998.- Développé par Invader Studios, avec tout de même de grand nom tel que, Kazuhiro Aoyama,(Resident Evil 3). Satoshi Nakai, (Resident Evil 0 et code veronica), Yoshiki Okamoto (Resident Evil) et enfin, Kenichi Iwao, (Resident Evil et Parasite Eve 2).- La campagne Kickstarter, a été un échec,malgré tout Invader ce veux rassurant,,le jeu reste prevus Q3 sur pc,one, ps4.- Une vue à la troisième personne avec une caméra derrière l'épaule, comme pour RE4.- Choix de la caméra possible fixe comme les premiers Resident Evil.- Un survival Horreur pur et dur.- Des énigmes à résoudre.- Une gestion de l'inventaire, soin.- Plusieurs personnages, jouable avec une progression très scénarisé.- Armes et objet a trouvé ainsi que plusieurs mode de difficulté.- Ce passe dans la ville de Keen Sight, dans l'Idaho.