La liste des Trophées pour les jeux Shadow of Colossus et Dragon Ball FighterZ sont disponibles.Le jeu Shadow of Colossus contient 38 TrophéesIl y a des Trophées qui resteront bloqués pour moi, comme finir le jeu en difficile en 5h41m28s, réaliser toutes les cascades et les autres bien relou.La liste des Trophées de Dragon Ball FighterZ à l'air plus accessible.Le jeu contient 36 Trophées/Succès