Voici une Information autour du jeu God of War sur Ps4 :La version 2016 est illustrée ci-dessus et celle de 2018 ci-dessous. On peut voir le travail effectué sur les éléments du décor, sur les effets de lumières et sur les personnages. Le rendu des ennemis a également été amélioré.Il y a aussi un comparatif en vidéo ici, qui vaut ce qu'il vaut :De quoi voir le travail effectué depuis la diffusion du trailer il y a deux ans environ. Pour rappel, le jeu sortira le 20 avril prochain…Source : https://segmentnext.com/2018/01/24/god-of-war-4-reveal-vs-story-trailer/