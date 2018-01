Les trois plus nommés



13 Nominations / 8 Nominations / 7 Nominations

Meilleur filmCall Me By Your NameThe Shape Of Water - La Forme de l’eau3 Billboards, Les panneaux de la vengeanceLes Heures SombresPhantom ThreadPentagon PapersLady BirdDunkerqueGet OutMeilleur acteurTimothée Chalamet (Call Me By Your Name)Daniel Day-Lewis (The Phantom Thread)Daniel Kaluuya (Get Out)Gary Oldman (Darkest Hour)Denzel Washington (L'Affaire Roman J.)Meilleur actriceSally Hawkins (The Shape of Water - La Forme de l’eau)Frances McDormand (3 Billboards, Les panneaux de la vengeance)Margot Robbie (Moi, Tonya)Saoirse Ronan (Lady Bird)Meryl Streep (Pentagon Papers)Meilleur acteur pour un second rôleWillem Defoe (The Florida Project)Woody Harrelson (3 Billboards, Les Panneaux de la vengeance)Richard Jenkins (The Shape of Water - La forme de l’eau)Christopher Plummer (Tout l'argent du monde)Sam Rockwell (3 Billboards, Les Panneaux de la vengeance)Meilleur actrice pour un second rôleMary J. Blige (Mudbound)Allison Janney (Moi, Tonya)Lesley Manville (Phantom Thread)Laurie Metcalf (Lady Bird)Octavia Spencer (The Shape of Water)Meilleur film d'animationBaby bossThe BreadwinnerCocoFerdinandLoving VincentMeilleure photographieBlade Runner 2049Darkest hourDunkerqueMudboundThe Shape of Water - La Forme de l’eauMeilleure création de costumesBeauty and the beastDarkest hourPhantom ThreadThe Shape of WaterVictoria & AbdulMeilleur réalisateurChristopher Nolan - DunkerqueJordan Peele - Get OutGreta Gerwig - Lady BirdPaul Thomas Anderson - Phantom ThreadGuillermo Del Toro - The Shape of Water - La forme de l’eauMeilleur film documentaireAbacus : Small Enough to JailFace PlacesIcarusLast Men in AleppoStrong IslandMeilleur court métrage documentaireEdith + EddieHeaven is a traffic jam on the 405Heroin(e)Knife SkillsTraffic stopMeilleur montageBaby DriverMoi, TonyaLa Forme de l’eau - The Shape of Water3 Billboards, Les Panneaux de la vengeanceDunkerqueMeilleur film étrangerA Fantastic womanThe insultLovelessOn Body and soulThe SquareMeilleurs maquillages et coiffuresDarkest HourVictoria & AbdulWonderMeilleure chanson originaleMighty river (Mudbound)Mystery of love (Call me by your name)Remember me (Coco)Stand up for something (Marshall)This is me (The Greatest showman)Meilleure musiqueDunkerquePhantom ThreadThe Shape of Water - La forme de l’eau3 Billboards, Les Panneaux de la vengeanceStar Wars : les derniers jediMeilleurs décorsLa Belle et la bêteBlade Runner 2049Darkest hourDunkerqueThe shape of water - La forme de l’eauMeilleur court métrage d'animationDear BasketballGarden PartyNegative SpaceLouRevolting RhymesMeilleur court métrage de fictionDeKalb ElementaryThe Eleven O’clockMy Nephew EmmetThe silent chidWatu wote / All of usMeilleur mixage de sonStar Wars : Les derniers JediBlade Runner 2049Baby DriverDunkerqueThe shape of water - La forme de l’eauMeilleurs effets visuelsBlade Runner 2049Guardians of the galaxy v. 2Kong : Skull IslandStar Wars : les derniers jediLa Planète des singes : SuprématieMeilleur scénario adaptéCall Me by Your NameThe Disaster ArtistLoganLe Grand JeuMudboundMeilleur scénario originalThe Big sickGet outLady BirdThe shape of water - La forme de l’eau3 Billboards, Les Panneaux de la vengeancePour la première fois une femme est nominée dans la catégorie : Rachel Morrison - Mudbound