Un New sonic déja ? alors que le forces low cost viens tout juste de sortir. hey bien oui la sonic team ne se fait pas attendre puisqu'un tout nouveau jeu sonic est en préparation et sera annoncé le 16 mars lors de l'évènement SXSW 2018.

l'année dernière au même événèment nous avions eu du gameplay pour Mania & Forces.



Takeshi izuka et la sonic team ainsi que Aaron seront la pour l'évènement.

Alors un sonic Mania 2 plus ambitieux ou un vrai sonic de la sonic team et pas le truc vendu a 20 balles day one ?