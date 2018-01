Gamekult 8/10

JVC 16/20

Destructoid 9,5/10Parler de détermination face aux efforts accomplis par Joakim Sandberg relève de l'euphorisme, tant Iconoclasts est une réussite au long cours.A moins de miser sur un hypothétique portage sur Switch ou Xbox One, on voit mal ce qui pourrait vous retenir de craquer immédiatement si vous avez le beau jeu dans le sang.Iconoclasts est fait par un amoureux des Metroidvania pour les amoureux du genre, ceux-là mêmes qui prennent du plaisir à mémoriser tous les recoins reculés d’une carte pour y revenir avec le bon item ou pourvu de la compétence nécessaire. Contrairement à certains titres affiliés, le jeu de Joakim Sandberg met l’emphase sur la réflexion avec un level design faisant la part belle à des mécanismes de puzzle-game, tout en livrant une expérience aux séquences variées et aux nombreux dialogues humoristiques. Abordant une multitude de thèmes lors de ses cutscenes bavardes, Iconoclasts est toujours très bon dans ce qu’il entreprend.