bonne nouvelle !! le nouveau jeux de carte à jouer et a collectionner Dragon Ball Super : Card Gamesort en France en Mars !on peux déjà préco les booster et starter en version françaisequelqu'un va ce mettre à ce jeu ??si vous voulez apprendre les règle et faire une partie, il y a une application dispo sur android/iphone (en anglais, mais très facile d'acces)j'ai pu tester le jeux et je suis hyper convaincu ! il a de bonne mécanique, simple d'acces mais aussi bien stratégique et il y a de la tension.http://www.dbs-cardgame.com/ pour les règles et les produitspour moi c'est un grand oui ! ça fais plaisir de retrouver un jeux de carte DBZ