Remake PS4 de The Caligula Effect, jeu de rôle à l'écriture soignée mais à la technique flottante que l'on avait découvert sur le store Vita en septembre dernier (un an après son lancement au Japon), Caligula Overdose n'a pour l'instant aucune date de sortie européenne. Cela n'empêche pas Sony et FuRyu d'annoncer fièrement l'édition de deux consoles en éditions limitées pour accompagner la sortie du RPG, attendu le 17 mai sur l'archipel nippon.L'édition "μ Version", du nom de l'intelligence artificielle qui gère le quotidien d'étudiants traumatisés, permettra aux acheteurs compulsifs d'obtenir une illustration de l'IA feminine entourée de fleurs sur leur console dans une version 500 Go ou 1 To. Le prix de cette friandise est fixé à 33 480 yen (247 euros) pour un modèle 500 Go et 38 480 yen (284 euros) pour un modèle 1 To.La seconde édition limitée offrira les mêmes possibilités de stockage pour un prix identique. Seule la nature du bonus diffère : ici il s'agit d'une illustration basée sur le manga Extreme Go-Home Club inspiré par l'histoire du jeu.