Wasteland 2 Director"s Cut

Un XCom dans un univers Fallout.Voilà ce qu'est Wasteland2. Un RPG au tour par tour dans un univers post apocalyptique.L'histoire se déroule aux US, en Arizona puis en Californie, après que les humains aient eu recourt au nucléaire pour détruire ****.Plusieurs communautés, gangs se sont formés et profitent du chaos pour y faire la loi à leur manières.Et dans ce chaos ou les choix affectent le déroulement du scénario, on contrôle des Rangers faisant régner la loi... ou pas.Le gameplay, c'est du XCom, du moins durant les combats.Tour par tour, les ennemis et protagonistes jouent leur rôles en fonction du terrain.On se met à l'abri pour profiter de bonus, on place ses persos de façon stratégique pour avoir les meilleures chances de réussite.Pour le reste, c'est du RPG occidental classique.On pex par ci par sur la map, on accède aux requêtes faites par les nombreux PNJ, on octroi les points bonus judicieusement et on essaye de faire les bons choix durant les dialogues.Personnellement, j'ai eu un peu de mal au début du jeu car les commandes sont pas intuitives au pad.Les menus aussi sont un peu lourds, pas toujours transparents non plus. (stats des persos)Pour les combats, des fois, la caméra se barre solo, ou ne fait pas du tout ce qu'on lui demande.Les probabilités ont tendance à favoriser le négatif. Rater son adversaire 2x de suite en ayant 75% de chance de réussite, c'est commun.Même rater à 99% de chances de réussite, ça arrive plus souvent qu'on aimerait.Même hors combat, les probabilités semblent aussi préférer les échecs même si à 2 contre 1.Hormis ça, le jeu est assez plaisant. Les combats sont ardus selon la difficulté et le niveau des aptitudes. Surtout que les protagonistes peuvent mourir définitivement si pas soignés à temps.Pour ce qui est du framerate, sur Xbox One S, il y a beaucoup de micro saccades durant le jeu.Côté histoire, c'est du déjà vu mais ça reste agréable à suivre, on ne s'ennuie pas. Même s'il y a parfois une tonne de texte à lire.Il y a aussi pas mal de clins d'œil. Ce qui est toujours sympa quand on les comprend.Côté musique, RAS. Elle fait le taf. Aucun morceau ne m'a marqué mais elle est bien dans le ton du jeu.Et côté esthétique, bah c'est pas la baffe graphique mais c'est pas dégueu non plus.En résumé,un bon RPG non linéaire avec des combats parfois ardus et de nombreuses quêtes qui laissent le choix à la moralité du joueur.+ Univers post apocalyptique réussi+ Les combats au tour par tour+ Non linéaire- Interface et menu perfectibles- Contrôle durant les combats perfectible/10