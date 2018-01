1) Même si les ventes de lancement furent moindres en format physique, Star Wars Battlefront II reste un gros succès et fut d'ailleurs premier des ventes PS Store en décembre.2) La valeur boursière d'EA n'a jamais été aussi élevée qu'aujourd'hui.

Who likes this ?

posted the 01/23/2018 at 05:39 PM by shanks