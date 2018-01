Aujourd'hui j'aimerais vous faire part d'une trouvaille assez intéressante que j'ai pêché sur le Net, que je connais depuis longtemps par ailleurs et qui pourrait possiblement occuper vos pauses de gaming !On le sait tous, les fan-games peuvent être mal perçu envers certains éditeurs de jeux tenant si chère à leur productions et qui refusent qu'on y touche, mais toutefois, il peut s'avérer que les fan-games en question soient de sympathiques créations de fans rendant hommage à des jeux passés et toujours existant à leur manière, en réalisant soit un remake, ou bien encore un tout nouveau jeu, en reprenant certains éléments de jeux passés. Parmi tous les éditeurs sensibles aux réalisations externalisés, Nintendo paraît être le seul éditeur incorrigible de sa catégorie à être aussi strict concernant l'utilisation de ses licences. ( même si le réussi Mario + Rabbids a occasionné un sacré coup de frein à ses habitudes )On a eu le fan-remake de Metroid II : Return of Samus avec AM2R ( Anothet Metroid 2 Remake ), le fan-demake de The Legend of Zelda : BoTW avec TLoZ : Breath of the NES, les différents mods sur Super Mario 64, etc... Tous d'agréables hommages, jeté aux oubliettes par messire Nintendo ! Mais ce que Nintendo ne sait ( probablement ) pas, c'est qu'en creusant un peu plus profondément dans les tréfonds d'Internet, il se trouve un site de jeuxassez particulier... qui habrite des petites pépites de fans par centaines !Faites la connaissance donc de JeuxJeuxJeux.fr ! En effet, ce site de jeux Flash gratuits en ligne propose une dizaine de variétés de types de jeux ; des jeux de courses aux jeux de sports, en passant par les jeux de guerre et de tir et les jeux de filles, d'agilité, de cuisine, de construction, etc... Y en a pour tout les goûts ! À première vue, vous vous dites sûrement " ça a certainement l'air d'être un truc exclusivement réservé aux gosses, qu'est-ce que nous les adultes, pourraient trouver un quelconque intérêt sur ce site ? " mais erreur erreur ! Puisque qu'on peut trouver des fan-games de Mario, Sonic, Pac-Man, Bomberman et même un clone assez prometteur de Super Smash Bros en version flash en 2D !Attention toutefois, la qualité de la plupart des jeux proposés est très variée, ces fan-games peuvent très bien être des créations originales tout comme ils peuvent être des copies assez basique, voire pratiquement nul de jeux existants, mais je vous conseille vraiment d'aller y jeter un coup d'œil, et pour tous les fans de l'ex-plombier moustachu Mario, sachez qu'il existe un formidable ( selon moi ) hommage à Super Mario 64 intitulé Super Mario 63 et qui propose une très bonne jouabilité regroupant des éléments de 64, Sunshine, Galaxy, en arborant un sympathique habillage retro-bits, uniquement jouable sur ce site !Voilà tout ce que j'avais à dire pour ce site ! Il est clair selon moi que ce site ait un véritable potentiel habitant possiblement les futurs pépites des fan-games et qu'on peut tous s'estimer chanceux ( pour le moment ) que les propriétaires des licences exploitées sur le jeu ( Nintendo y compris ) n'ont pas bougé le moindre petit doigt sur le sort des milliers de jeux en existence exclusive sur ce site et qu'on peut du coup continuer à en profiter jusqu'à plus soif !On termine avec la ( grosse ) rumeur du jour, et pas des moindres puisque apparemment, voilà que l'insider Chrom, qui avait correctement prédit les premières révélations concernant Nintendo Labo, s'est mis à révéler qu'on aura un gros Direct en février. Bien évidement, ce ne sont que des rumeurs, à prendre avec de grosses pincettes, mais... si on en vient à la logique du " Direct standard diffusé en moins de 20 jours après la diffusion du Direct Mini " précédemment reporté ( et prouvé à chaque occasion ! ) se confirme, on pourrait avoir ce Direct en question courant fin janvier/début février, si tout se passe bien. Apparemment, un membre de gamefaqs a déjà fait sa liste de prédictions concernant le contenu du Direct et il faut avouer qu'à part quelque petits points noirs ( qui voudrait d'un jeu Pokémon nommé " Rose " ou " Violet " ? ) sur la véracité des prédictions, il faut reconnaître que le Direct selon lui ( aux prédictions encore theoriques attention ) dans l'ensemble se révèle très prometteur en cas de consécration officielle... mais toute cette affaire reste à suivre à l'avenir !Bonne fin de soirée à tous !