Hello tout le monde.



Bon on ne va pas se le cacher, le récent "accrochage" comme on peut l'appeler avec vous, ma communauté chérie, m'a un peu chamboulé.



Je me disais "certes je ne suis peut-être pas au niveau du légendaire Franck Dubosq, mais je pourrais quand même tirer quelques sourires" !



Au lieu de ça, beaucoup de haine et mon coeur s'en voit meurtri. Du coup, je dois bien me rendre à l'évidence : mon humour est loin de faire l'unanimité.



Comme j'aime apprendre et que je veux plaire au plus grand nombre (n'oublions pas que Octobot, avant de faire son coma il y a quelques mois, m'appelait l'"attention whore du site"), je voulais vous demander si vous aviez quelques conseils pour que je sois un peu plus drôle et que je récolte quelques commentaires positifs du type :



_ "lol mais peut faire mieux"

_ "j'ai autant ri que pendant le dernier spectacle d'Elie Semoun"

_ "bof XD"



Merci d'avance pour votre soutien.



PrincessZelda