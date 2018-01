Selon une source fiable proche du Figaro Magazine via un sondage Ifop, statistique basée sur 92 français dont 174 issus de l'immigration clandestine dite "franco-belge", une rumeur de nouvelle date en rumeur du prochain Nintendo Direct lui-même en rumeur serait, selon toute vraisemblance, annoncée la semaine prochaine. Une rumeur à prendre avec des pincettes, mais plusieurs détails font coïncider cette rumeur avec plusieurs prises de parole d'insiders sur 4chan et Reddit comme "dylan92" qui, dans un récent subreddit il y a 3 jours, a écrit : "prochain ndirect semain pro jmenballe les couille je crain pas les foudre de nintendo de tte facon iwata est mort". Selon une rumeur, "dylan92" aurait perdu son poste de Directeur Marketing à Evry-sur-Marne suite à une malencontreuse sortie médiatique où il aurait critiqué l'intervention de Brigitte Bardot au sujet du mouvement féministe "touche pas à ma teucha".

Who likes this ?

posted the 01/23/2018 at 04:31 PM by princesszelda