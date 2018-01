Maintenant que la date de sortie est dévoilée, les revendeurs présente les éditions collectors du jeu.Nous aurons droit à la même collector que les US ou presque, car comme d'habitude, il manquera quelques goodies.La Collector's EditionA l'intérieur nous retrouverons:Micromania annonce le prix de la Collector's Edition 139.99€La Limited EditionA l'intérieur, nous retrouverons:Et 79.99€ pour la Limited EditionVivement le 20 Avril

Who likes this ?

posted the 01/23/2018 at 04:28 PM by leblogdeshacka