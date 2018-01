Voici une Information autour du jeu God of War :Aux USA , la Digital Deluxe Edition sera vendue 69.99 dollars.La Stone Mason Edition sera vendue 149.99 dollars.Et la Collector’s Edition sera vendue 129.99 dollars. En Europe, il y aura deux Editions :L’Edition Digital Deluxe sera vendu 79.99 euros.Et l’Edition Collector 139.99 euros. Place ensuite à trois nouvelles Images :Pour rappel, le jeu sortira le 20 avril prochain…Source : https://blog.us.playstation.com/2018/01/23/god-of-war-out-april-20-on-ps4/

God of War

posted the 01/23/2018 at 04:22 PM by link49