Cette année, les Oscar 2018 fêteront leurs 90e cérémonie et le dernier Guillermo del Toro, Shape of Water promet de mettre tout le monde d'accord avec pas moins de 13 nominations.Évidement, cette cérémonie sera marquée par l'affaire Weinstein et aussi par une industrie en pleine introspection sur sa culture sexiste.Cette année, la cérémonie sera présenté par Jimmy Kimmel et elle se tiendra toujours au Dolby Theatre de Los Angeles le 4 mars prochain (en direct sur Canal +).J'espère que Shape of Water gagnera beaucoup de statuettes dont meilleur film et réal. Blade Runner 2049 mérite aussi une statuette