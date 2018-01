Voici une Information concernant la Nintendo Switch :Dans une nouvelle interview parue dans le journal Asahi, Tatsumi Kimishima a déclaré que Nintendo souhaite vendre plus d'une Nintendo Switch par famille, ce qui est généralement le cas des consoles portables, et est plus rare pour les consoles de salon. Cependant, son côté hybride permettrait d'y parvenir...Source : https://www.true-gaming.net/home/360243/