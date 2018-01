Quand j'ai du temps libre, je me mets à penser à de nouveaux gameplay pour certaines licences (entres autresprincipalement) ou de nouvelles façon d’approcher le game design.J’ai eu le 2 vers 9-10 ans, et c’était une claque à l’époque (encore aujourd’hui d’ailleurs), le gameplay exigeant mêlant plate-forme et combat à l’épée, les graphismes magnifiques, les musiques tantôt mélancoliques (Map), dépressives voire dérangeantes (Modero), ou rappelant Wagner (la majorité), même le lore était un tant soit peu intéressant, voire la map changer au fur et à mesure de nos actions était cool. Aujourd’hui, le jeu pourrait très bien se reconvertir dans l’open world action aventure. En s’inspirant de la mécanique de Paravoile depour le vol et les courants ascendants, avec peut être une jauge qui régirait notre temps de vol + les différents types de vol d’Actraiser. En intégrant une partie plate-forme (genre avec des cratères dans lesquels on pourrait mourir) et des combats plus exigeants se rapprochant d’un BTA, et une gestion de la magie qui permettrait l’utilisation de ses pouvoirs. Voire l’univers et la direction artistique d’prendre vie en 3D serait déjà énorme pour moi. Le top serait que l’on ait le choix d’aider ou non des villages ou villes, et qu’en fonction de nos actions ou du temps passé cela influe sur les zones avoisinantes. Avec les Anges scribes qui nous informerait de la situation du monde en temps réel et des éventuels impacts (sans forcément tout nous dire).: Bon je pense que j’ai pas besoin de faire un topo, en clair le BotW de Sony avec leur maîtrise graphique. C’était un excellent Zelda-like. Maintenant faudrait que ce soit fait par Sony Japan, car question gameplay je ne suis pas fan de leur production occidentales.va peut-être réaliser en partie ce doux rêve avec, un jeu de Ninja en open-world avec du budget. Maintenant reste à voir le gameplay… SP n'étant pas le meilleur à ce niveau là, j'aimerais tout de même croire en eux. Mon believe personnel serait un gameplay à lapour le combat (avec notre perso qui prend cher à chaque coup, sinon l’aspect infiltration en prend un coup) etpour la partie infiltration.: Après ungrandiose, unpleins de bonnes idées niveau gameplay, la licence est clairement partie en vrille. Donnez-moi cet univers avec le chara design inspiré du pixel art du 2&3 (et pas de Seiken 4 par pitié…), un gameplay typécroisé avec le système de Super Arts du 3 et Legend (on remplit la barre en tapant), un système d’expérience comme le 3, et un système d’apprentissage de compétences comme le Legend (une révolution de gameplay toujours inégalée à mon sens). Les Seiken étant déjà des open world (du moins quand on obtient les moyens de locomotion adéquats), il faut bien évidemment qu’ils le soient, bien que je verrais + une structure à laqu’unpar exemple.: La même recette en 3D, avec la patte graphique de la cinématique de Smash Bros Melee !Voilà j’ai partagé mes believes de la journée