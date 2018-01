Voici une Rumeur concernant la Nintendo Switch :Selon la source à qui l'on doit les premiers révélations concernant Nintendo Labo, Nintendo tiendrait un gros Nintendo Direct en février. Ça serait la suite du dernier Nintendo Direct Mini. On pourrait donc connaitre des dates de sorties pour certains titres, voire avoir de nouvelles annonces...Source : https://www.gamefaqs.com/boards/189706-nintendo-switch/76233020

posted the 01/23/2018 at 12:16 PM by link49