Après la Mason's Edition, God of War aura droit à une autre version collector. Prévu au prix de 129.99$ et non livrable chez nous pour le moment.Rappel de la Mason's EditionA l'intérieur de cette édition, qui ne sera pas disponible chez nous, il y aura:Pas de visuel pour le moment, ni le contenu malheureusement.Au vu de la dimension du carton, il y aura une figurine (enfin normalement)Amazon.com liste le jeu God of War pour le 20 Avril.Quelle date sera la bonne ? Le 22 Mars ?? Le 20 Avril ???Franchement, il serait temps que Sony dévoile la date de sortie du jeu.