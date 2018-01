A coup sûr ce sont les deux plus grands Remakes attendus de la génération par des millions de fans.Et c'est avec l'indifférence la plus totale que Square et Capcom ont trollé les fans ce week-end.En effet, les fans attendaient des informations pour ce week-end comme jamais sur ces deux BGE des années 90 et le seul truc que l'on a eu c'est un doigt bidon sur un tweet digne de Kojima (incompréhensible) pour RE 2 Remake qui fête ses 20 ans et des artworks sur un mur pour FF VII Remake.Je rappelle juste que ces deux jeux sont complètement portés disparus depuis plus de 2 ans maintenant...Doit-on vraiment s’inquiéter à ce niveau ?ça pue la version Gold Edition Remastered PS5 pour ces deux-la...