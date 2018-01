Le jeu sort dans quelques semaines et la presse à déjà reçu leurs Press Kit du jeu Shadow of Colossus.Perso, j'attends grave le jeu car j'ai aimé la version PS2 à l'époque de sa sortie. Ce jeu est une pépiteJ'aurai bien voulu une belle édition collector comme pour The Last Guardian mais bon ...Unboxing vidéo