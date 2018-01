Jumanji: Welcome to the Jungle avec pas moins de $768,806,970 pour un budget de 90 millions.



Le film réuni Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, la très belle Karen Gillan et Nick Jonas.

Malheureusement, La Belle et la Bête n'est plus premier au top mondial. Star Wars Les Derniers Jedi rafle la première place avec $1,296,460,729 contre $1,263,521,126 pour La Belle et la Bête.