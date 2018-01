j'achète vraiment très rarement des des Artbooks et autres goodies lié a des jeux mais là j'étais obligéj'ai donc préco le Artbook de Sea Of ThievesJ'ai également pris la manetteet j'étais pas certains de le vouloir mais j'ai également pris le Story Bookce qui m'a poussé à la prendre c'est que le Livre est définis comme un objet directement pêcher dans le jeu et 3 capitaines célèbres racontent des Légendes, des énigmes et des mystères, des codes que les joueurs pourront trouver et déchiffrer à travers le jeu un peu comme une quêtes interactives ( et j'adore vraiment le concept ) ça serait géniale de faire des DLC sous forme de Livres par la suite, le livre est 24 euros toute les références sont dans le jeu et un joueur qui n'achète pas forcément le livre pourra quand même si il le souhaite se renseigner sur les forums et découvrir les mystères caché du monde je me dis qu'ils pourraient en sortir plusieurs je préfère ça que du démat.Et les illustrations sont vraiment bien travaillé sur l'aperçu