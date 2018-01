Et voila fin d’un tres bon jeux d’enquete a pars les sequence d’action qui étais rhéné( faut le dire mdrr)Le jeux passe tres bien sur switch pas de bug ou quoi faut monter la luminosite par contre tres sombreLhistoire des enquetes et le complot lunivers a l’ancienne est tres bien retrancrit les visages sont bien fait la musiques les decors les dialogue plonge dans cet amerique , bonne duree de vie aussi (dans les 30h)Sans les scenes de pistolet/poursuite jaurais prefere personnelementPar contre la fin du jeux jsuis degouter la verite cest quoi cet fin!Bref bon jeux denquete ca change un peu, autres bon point on peut refaire les enquete 1 par 1 pas obliger de refaire tout lhistoire si une enquetes vous interessez et que vous voulez la refaire plus tard en 5 etoilesMais ace attorney est 10.000 fois mieuxSur ce j’ai un autre jeux sur switch a finirSi vous avez des questions sur ce jeux commentaires