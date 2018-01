A l'occasion du premier anniversaire de Fire Emblem Heroes, Intelligent Systems et Nintendo lancent à nouveau sondage Choisissez vos Héros. Les 4 héros (2 masculins et 2 féminins) qui auront le plus de voix auront un costume spécial (dont 1 sera offert).Chaque jour pendant 7 jours jusqu'à 29 Janvier (soit un choix de 7 héros différent maximum contre 12 l'an dernier), il est possible de choisir vos personnages préférés à travers 13 jeux de la franchise (excluant les spin-off Tokyo Mirage Session #FE, Fire Emblem Warriors et Fire Emblem Cipher) :- Shadow Dragon- Shadow of Valencia (Gaiden)- New Mystery of the Emblem- Genealogy of Holy War- Thracia 776- The Binding Blade- The Blazing Blade- The Sacred Stones- Path of Radiance- Radiant Dawn- Awakening- Fates- HeroesLes 4 héros élus du premier sondage l'an dernier sont exclus de ce second sondage, à savoir Lyn (Binding Blade), Roy (Blazing Blade), Ike (Path of Radiance) et Lucina (Awakening).Je rappelle les résultats finaux du premier sondage :- Lyn (1er) et Tharja (3e).- Camilla (Fates) : 7e avec 25776 votes.- Azura (Fates) : 15e avec 14198- Tiki (Awakening) : 26e avec 9794 votes (sachant que sa forme enfant de Shadow Dragon arrive à la 66e place avec 4431 votes.- Ayra (Genealogy of the Holy War) : 65e avec 4489 votes.- Ophelia (Fates) : 80e avec 3639 votes.- Shiida (Shadow Dragon) : 51e avec 5496 votes.- Celica (Shadow of Valencia) : 118e avec 2374 votes.- Linde (Shadow Dragon) : 187e avec 1396 votes.- Elincia (Path of Radiance) : 262e avec 858 votes.- Athenais (Shadow Dragon) 293e avec 697 votes.(La seule de ma liste qui n'est toujours pas dans le jeu est Ophelia XD).Pendant ce temps, sur Fire Emblem Cipher (jeu de carte exclusif au Japon) les cartes à jouer sont toujours de qualité...