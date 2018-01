Rumor: After No Announcement, Resident Evil 2 Remake Details Leak Via 4Chan:- le gameplay serait un mix du 4 et de revelations 2- sortie fin 2018- 2 scénarios léon et claire, pas de système zapping mais bien plus d'interaction entre les personnages.- orienté horreur et non action (bonne nouvelle)- en explorera plus raccoon avant le commissariat qui lui même aura de nouvelle pièces.- machine a écrire et ruban encreur confirmé- costume de re 1.5 en dlc surement