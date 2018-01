Nike va sortir une paire de baskets PlayStation.PG-2 auront deux logos illuminées par des LEDElles seront disponibles le 10 FévrierLe joueur de Basket Paul George enfilera les baskets pendant les matchs« Comme le basket, je suis fan de jeux vidéo depuis tout petit. Quand j’avais 8 ou 9 ans, j’amusais mon oncle et mes amis en les battant toujours aux jeux de sports. Et si je voyais quelque chose de cool en jouant, alors j’essayais de le reproduire dehors. Dans un sens, le sport et le jeu vidéo se sont toujours nourris l’un l’autre pour moi », raconte Paul George. Avoir reçu une PlayStation 2 à Noël fut l’un de ses meilleurs souvenirs. D’où la naissance de ces PG-2 PlayStation.Le code-barre donnera accès à un thème dynamique Paul George sur sa PlayStation 4.