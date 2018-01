Phil Spencer : Je ne suis pas sourd quant au fait que nous devons investir davantage. Nous sommes arrivés à un point où nous investissons assurément plus, et nous allons continuer à le faire. Quand je pense à Matt et à sa responsabilité avec son équipe, il s’agit de tracer notre futur avec du contenu first party. J’ai l’impression qu’avec chacun des dirigeants que nous avons, il y a un plan existant que je sens bien, mais nous savons que le plan complet pour les studios est en expansion. Avoir le leadership de Matt dans la gestion de cette expansion, les paris que nous faisons, les équipes sur lesquelles nous misons, celles que nous créons... ce sera crucial.



Une partie de tout ça se fera avec les leaders existants, et il y a toujours des occasions d’en faire plus avec les équipes que nous avons. Mais il est aussi essentiel qu’au fur et à mesure de notre expansion, nous ayons un leader qui puisse mener à bien nos nouveaux investissements qui s’inscrivent dans la stratégie que nous avons. C’est vraiment là que je vois l’objectif de Matt : les franchises existantes mais également, sinon un peu plus, en pensant à notre contenu futur et comment cette croissance se passe d’une manière réfléchie, qui se transmet à nos fans.







Phil Spencer : il y a plus d’un milliard de joueurs sur la planète aujourd’hui. Nous n’atteignons qu’une petite partie de ceux-là avec le travail que nous faisons. Nous aimons le travail que nous faisons et les expériences de console que nous délivrons. C’est le cœur de notre marque et de notre valeur, ce pour quoi nos clients nous aiment. Mais il y a aussi une opportunité pour nous d’en faire plus, de continuer à nous développer là où nous atteignons nos clients.



En cartographiant la stratégie de jeu pour toute la société, aussi bien dans des domaines dans lesquels Microsoft a déjà investi et qui peuvent nous aider dans notre croissance que dans de nouveaux domaines dans lesquels nous devons investir, qui ne répondent peut-être pas à ce que fait Microsoft traditionnellement, mais qui créent de nouvelles opportunités pour nous. C’est ce que Satya [Nadella] nous demande vraiment. Nous parlerons davantage de tout ça au printemps.



Quand vous réfléchissez à l’ambition de jeu vidéo de Microsoft, c’est d’être l’une des sociétés leader dans le jeu vidéo. C’est mon job : construire la stratégie, construire l’équipe, investir dans les bons leaders, et nous faire naviguer dans cette opportunité.

ARTICLE DE CHEZ XBOXYGENS’il fallait une nouvelle fois prouver que Microsoft va prochainement montrer qu’il revient dans la course des jeux, la voici. Phil Spencer a réitéré sa volonté de proposer davantage de jeux et de contenu Xbox à l’avenir, et c’est dans une longue interview avec GamesBeat qu’il s’est exprimé. Si vous lisez bien, Microsoft parlera davantage de sa stratégie de contenu au cours du printemps, le rendez-vous est pris !Cette interview fait suite à la nomination de Matt Booty, anciennement responsable de Minecraft, au poste de responsable des studios Microsoft. Lorsque GamesBeat questionne Matt Booty et Phil Spencer sur leurs rôles désormais, quelques éclaircissements bienvenus s’imposent.Matt Booty explique alors que son job est de gérer les budgets et des calendriers ainsi que la stratégie générale et son application. Une stratégie qui est d’ailleurs écrite par Phil Spencer.Phil Spencer laissera donc l’exécution de la stratégie d’expansion de Microsoft dans le jeu vidéo à Matt Booty. Phil, lui, s’occupera des discussions avec l’équipe senior leadership de Microsoft de laquelle il fait partie depuis le mois de septembre, y compris avec le PDG de Microsoft Satya Nadella. Ces discussions tournent autour des opportunités globales de Microsoft dans le domaine du jeu vidéo à travers tous ses aspects.Voilà qui aura au moins le mérite d’être clair ! Quelques signaux ces dernières semaines montraient que Microsoft allait réinvestir assez massivement dans des studios et pas plus tard qu’en novembre dernier, Phil Spencer souhaitait que « leur capacité à créer du contenu devienne l’une de leurs forces ». Avec un même message martelé sur plusieurs mois, et une organisation interne qui se structure davantage, on ne peut que croire en cette volonté affichée d’amener davantage de contenu sur Xbox.