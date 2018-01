Voici une Information concernant le jeu Dragon Ball FighterZ :L’embargo ayant pris fin, les tests sont publiés. Voici les premières notes :- Gamergen : 19/20- Everyeye.it - 9.5/10- Spaziogames : 9/10- Multiplayer : 9/10- HardcoreGamer : 4,5/5- IGN :8.5/10- Readersgambit : 8.5/10- XboxMedia : 8.4/10Et le test de Gamekult :Puis celui de Gameblog :De très bonnes notes pour le moment.Et pour finir, sa moyenne Metacritic actuelle :Pour rappel, le jeu sortira vendredi prochain, sur PC, Ps4 et Xbox One...Sources : http://opencritic.com/game/5273/dragon-ball-fighterz et https://www.gamekult.com/jeux/dragon-ball-2018-3050875997/test.html

Who likes this ?

posted the 01/22/2018 at 02:02 PM by link49