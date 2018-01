Salut tout le monde !Dragon Ball FighterZ débarque dans quelques petits jours, et pour patienter, voici un petit instant nostalgie sur Dragon Ball Hyper Dimension qui en aura surement marquer plus d'un sur Super Nintendo.Comme toujours, nous sommes ouvert à la critique du moment que c'est constructif, et on s'efforce de prendre les retours en compte, dans la limite de nos moyens techniques bien évidemmentMerci pour vos visionnages et vos retours s'il venait à y en avoir