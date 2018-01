Meme si ce jeu n'a plus besoin de faire ses preuves voici mon avis:J'ai fini l'aventure principale en une quinzaine d'heure, avec environ 250 lunes.Ce qui est top dans ce jeu c'est la variétés des choses a faire,parfois je rentrais dans un monde pour aller chercher la lune de l'objectif principale et finalement je me retrouvais a jouer 1h a chercher d'autres lunes.

Bref impossible de s'ennuyer d'autant plus que comme tout bon jeu Nintendo qui se respecte la maniabilité est au poile et la réalisation plutôt sympa.

Une fois l'aventure finie 1 fois on débloque pas mal de choses dans les niveaux et fouiller les mondes de fond en combles prendra pas mal de temps.

J'ai particulièrement aimé les passages 2D aussi, la fibre nostalgique a surement parlé.

On pourra lui reprocher d'être un peu facile mais si on veux avoir toutes les lunes ça ne sera pas si simple (je me suis arrêter a 720 Lunes et environ 30 heures de jeu).

J'ai joué a tout les Mario 2D et 3D et celui la est dans le haut du panier.Comme pour Zelda BOTW Nintendo voit les choses en grand et y arrive parfaitement donc c'est bon signe pour leurs prochaines productions.