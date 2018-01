Hello juste une tite question,que j'efface de suite apres avoir eu quelques reponses. Aux amateurs de retro combien peut se vendre une Nintendo 64 pikachu en boite,quasi neuve ( juste la boite un peu usée mais léger ) Une NeoGeo en boite,version Japonaise,complete,super etat. Et une Family Computer Japonaise,etat correct on va dire, en boite complete. D'avance merci.

Who likes this ?

posted the 01/22/2018 at 09:29 AM by kurosama