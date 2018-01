Voici une Information autour du jeu Monster Hunter World :Selon YSO, qui livre ses prédictions pour les lancements des jeux au Japon, Monster Hunter World devrait s'écouler entre 1,15 et 1,25 millions d’exemplaires sur Ps4 durant sa première semaine sur ce marché. Pour rappel, sur ce marché, le jeu est une exclusivité Ps4...Source : https://www.resetera.com/threads/media-create-sales-week-2-2018-jan-08-jan-14.17025/page-31#post-3568505

posted the 01/21/2018 at 08:15 PM by link49