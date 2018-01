Voilà dans 3 jours débute la Bêta de Sea of Thieves et une page se tourne j'ai passé 180 heures sur cette Alpha et j'ai vécu l'Aventure avec un grand A, je fais la connaissance de personnes formidables à travers le jeu et les forums. J'ai coulé des bâteaux et j'ai été coulé, j'ai volé des trésors et on m'a volé des trésors, par moment j'ai été un tueur impitoyable et par moment j'avais envie d'aider les autres et de sympatiser je n'ai pas envie d'être un capitaine, un pirate, un moussaillon... je veux être un loup de mer avec mes propres convictions. m'asseoir au bord d'une falaise et regarder le soleil se coucher et refléter a la surface de l'eau et coller une bastos entre les 2 yeux à la personne qui viendrait me faire chier pendant ce moment , se taper des pintes à la Taverne du coins, jouer de la musique avec des camarades, me détendre à la pêche et parier ma maigre fortune à des jeux d'argent et vomir sur des poules et je veux un carlin comme fidèle compagnon...je pense que je vais devenir ce genre de personnage dans Sea of Thieves.



#Becalmed