Hello tout le monde,Je vais probablement franchir le pas et prendre une PS4 pro (je ronge mon frein pour une Play depuis sa sortie) et une Xbox One X. Mais après avoir vu tourner cette dernière sur la 4k d’un copain, c’est sans appel pour moi : il est temps de changer de TV après sept ans de bons et loyaux services.(au-delà ça ne rentre plus dans mon meuble TV et je suis à 2m, 2m30 de recul).(j’étais parti sur moins mais c’est clairement pas intéressant)La TV qui m’a semblé idéale c’est laActuellement en pseudo soldes (liquidation pour l’arrivée des XF j’imagine) elle est trouvable chez Darty ou à la FNAC pour 999€ (tarif du Black Friday il me semble).Déjà, elle rentre dans mon meuble ! Le HDR est plutôt correct la lumière montant dans les 900cd/m², l’Input Lag de 30ms je ne me rends pas compte et sinon, c’est du Sony. C’est bête mais j’ai toujours trouvé l’image des TV Sony plus fine et après sept ans de Samsung ça peut être sympa de changer. Et puis Uncharted 4 sur PS4 Slim chez un pote sur sa petite TV full HD Sony m’a décroché la rétine (ma claque de cette gen attendue depuis 2013…) alors là j’imagine même pas ! Par contre pas de Dolby Vision mais je ne sais pas du tout si c’est rédhibitoire.. A force de lire des avis, de regarder les comparos, etc. j’ai essayé de m’ouvrir un peu (pas de blague salace, merci !). Et je suis allé voir un peu les TVs en magasin. Je soupçonne ma FNAC de ne pas vouloir vendre des Sony, ce modèle est peu mis en avant et le contenu c’était du foot et quelques extraits de jeux PS4 (Horizon déchirait sa mère après c’était que des remasters WTF !). Par contre j’étais très surpris des QLED de Samsung, des couleurs absolument superbes ! Les OLED de chez LG étaient spectaculaire mais ils mettaient évidemment l’accent que sur les noirs…Du coup j’ai cherché d’autres modèles dans les 49 pouces et j’en sui arrivé auMême si la TV reste une LED, de ce que j’ai compris, par rapport à la XE90 elle atteint des pics de luminosité qui montent dans les 1500 cd/m² et les noirs sont plus profonds, donc le HDR dépote davantage. Il me semble qu’on parle d’un Input Lag de 20ms en moyenne. J’ai pas bien compris le déport de câbles mais ça à l’air sympa pour l’esthétique (vu mon meuble ça change pas grand-chose).Toujours pas de Dolby Vision et on gonfle la facture de 300€ supplémentaires (cette fois vous pouvez balancer les blagues sur le fait que je m’ouvre).Quitte à rester dans ce prix il y a aussi laqui présente de belles couleurs, une réactivité ouf de 15ms et du Dolby Vision. Mais là je dois changer de meuble TV puisqu’elle ne rentre pas ! Et n’est-ce pas les modèles qui étaient « faux UHD 4k » ?Après quitte à m’ouvrir le cul, n’ayons plus peur des mots, j’ai regardé un peu du côté deet j’ai retenu deux modèles (55 pouces, donc) dans les 1700€ :et. Laest vraiment trop chère (2500€).Usage jeux et Netflix. Pourquoi pas quelques BluRay4K mais ils sont chers…Est-ce que ça craint en faisant des sessions de jeux de parfois plusieurs heures par semaine (risque de burn in) ?Le LED est au summum de sa fabrication, l’OLED a ses balbutiements.Concernant le HDR quel bordel avec ces appellations !Surtout sachant qu’ils vont nous pondre de nouvelles consoles d’ici deux ans ?Sinon après l’image… côté son je suis encore plus largué. J’ai un vieux kit Hercules 2.1 PC de merde j’en peu plus d’avoir un son pourri, tendre l’oreille pour les dialogues et jongler avec le volume de la TV…Le 5.1 c’est mort, c’est trop petit chez moi et ma chérie m’assassinerait. J’ai regardé pour une barre de son (si ça rentre dans mon meuble en fonction de la TV…), de préférence sans caisson de basse pour éviter que mes voisins m’assassinent.Et pourquoi pas installer deux petites enceintes arrières sans fil au-dessus du canapé contre le mur ?Des conseils ? Atmos, pas atmos ?Budget dans les 250-500€Pour ceux qui ont lu jusqu’au bout, je vous fait un gros bisou !Merci