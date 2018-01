Voici une Information autour du jeu Monster Hunter World :Selon Kaname Fujioka et Yuya Tokuda, Capcom n'a aucun plan pour une sortie sur Nintendo Switch pour le moment. Cela s'explique par le fait que le titre a été en développement pendant près de 4 ans. Au moment où Capcom a commencé à travailler dessus, il a été décidé d'utiliser les consoles de génération actuelles les plus puissantes disponibles à l'époque, à savoir la Ps4 et la Xbox One. La décision a été donc prise avant que la Nintendo Switch ne soit même annoncée ou en vente. De plus, ils précisent que Capcom étudie la meilleure solution pour le concept du jeu. Et pour ce titre, la Ps4 et la Xbox One étaient là aussi les meilleurs choix possibles...Source : https://www.resetera.com/threads/monster-hunter-world-directors-on-the-lack-of-a-switch-version-dream-collaborations.17900/