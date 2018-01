Dernier stream sans prétention du dernier monde (Illusiopolis) de Kingdom Hearts 3D version jap (jamais fini sur PS4). Devant les 2 derniers boss du jeu (je ferais le boss secret si on a le temps !).Pour ceux que ça intéresse, c'est aussi l'occasion de parler de KHIII, KHUx, leak, théorie, etc...

Who likes this ?

posted the 01/21/2018 at 04:42 PM by chronos