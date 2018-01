Il existe des jeux vidéos horrifiques connus pour leur univers particulier et surtout connus pour procurer la peur par les sentiments. On peut citer le fameux Undertale ou encore Doki Doki Literature Club le dernier des cas en date. Moi des premiers jeux horrifique que j'ai connu furent Yume Nikki, OFF et Ib.Petscop quant à lui fait parti de ces jeux vidéo horrifiques qui n'existent pas "officiellement". Et comme les gens aiment résoudre les mystères, tout un jeu de réalité alternée (ARG) s'est mis en place. L'histoire autour de Petscop commence le 12 mars 2017 sur YouTube (click) . Un jeune homme anglophone qu'on surnomme Paul et qu'on présume être l'auteur de la vidéo montre alors un jeu PlayStation nommé Petscop développé par un certain studio Garalina, qu'il certifie réel car c'est un jeu "qu'il a trouvé".Le jeu semble cependant non-terminé car le premier niveau manque des éléments et un seul lieux est seulement accessible, un établissement avec l'enseigne "Even Care". Comme s'il s'agissait d'un prototype. Le jeu en lui-même est ressemblant aux jeux PS1 comme Spiro the Dragon ou Parappa the Rapper.Initialement, le jeu indique à Paul que le but est d'attraper des "Pets", au nombre de 48 à travers 8 niveaux, seulement seul le premier est accessible. Dans la première vidéo, Paul continue son "let's play" où il attrape des créatures en résolvant des petits puzzles d'une méthode très étrange pour des énigmes, jusqu'à un moment où précise qu'avec le jeu il y avait aussi une note d'instructions, qu'il exécute alors : start down down down down down right start". Et en sortant du bâtiment Even Care, Paul se retrouve alors dans un monde sombre et glauque...Vous l'aurez donc compris, Petscop ne semble pas être le jeu mignon et innocent qu'il prétend être, mais on pouvait s'y attendre tant la présentation est très caractéristique d'une creepypasta, inspirée notamment de l'histoire de Ben et du jeu The Legend of Zelda: Majora's Mask. Alors je ne vais pas détailler toutes les vidéos disponibles car ce serait trop long (au même où j'écris il y en a 12 dont la dernier est sorti le 4 janvier 2018 ), mais je vais néanmoins revenir sur des détails marquant. Si cela vous intéresse, vous avez plusieurs vidéos anglophones qui analysent les vidéos sur Petscop et vous avez notamment le Reddit pour suivre la communauté (clic) On peut commencer par parler de Paul lui-même. On ne connait rien de lui si ce n'est que c'est un jeune enfant voire adolescent et qu'il a enregistré ses vidéos en 2017. Des vidéos 1 à 4, Paul s'adressait en particulier à un ami dont il voulait montrer des images du jeu (et non aux personnes qui regardent ses vidéos). Aucune description des vidéos, seulement un "Le jeu que j'ai trouvé" dans la première vidéo. A part de la 5e vidéo, un groupe de personne semble détenir les droits de gestion de la chaîne et s'adresse aux publics à travers "nous".D'après Paul, le jeu s'efforcerait de lui faire croire que le jeu est hanté par une entité, ce qui montre au yeux de tous que Paul est sceptique quant à la nature "creppypasta" du jeu (et cela participe intrinsèquement tout le mystère de Petscop). Paul rencontre un objet de couleur rouge, nommé "Tool", qui lui permet de poser des questions. A un moment, l'objet devient rose et répond directement à Paul (brisant ainsi le 4e mur), le demande d'éteindre la PlayStation.Au fil de son let's play, Paul sera confronté à 3 choses qui seront censurées post-production par les personnes désignés par "nous" :- A la première censure, Paul réagit timidement mais ne semble pas être choqué. La censure est appliqué à quelque chose posée une table de nuit et initialement Paul ne semble pas réaliser l'importance de cet objet.- La 2e censure est plus importante car Paul réagit avec stupeur en s'exclament d'un "What the fuck ?" très nerveux. L'objet censuré est sorti d'une boite à cadeau ouverte par Paul, tout ce qu'on voit est une pointe rouge animée.- La 3e censure se fait au moment où Paul demande à l'objet TOOL "où est le moulin ?" et la réponse de l'objet est censurée. On ne connait pas la réaction de Paul.A partir de la 10e vidéo, vidéo où Paul est confronté à ces choses qui nous sont censurées, quelque chose à changé et Paul commente de moins en moins ce qu'il fait...L'origine de l'ARG réalisé par la communauté est que jusqu'à la 10e vidéo, il était admit que les noms "Tiara" et mots "renaissance" plusieurs fois présents à travers le let's play de Paul faisaient écho à une sombre histoire américaine, celle de la jeune fille Candace Tiara Elmore adoptée par la famille Newmaker et morte suite à une pratique vaudou qui consistait à la faire "renaitre en Newmaker" alors que le personnel l'étouffait de tout leur poids pour simuler un accouchement. Cependant, cette possible connexion semble être remis en cause avec les 10e et 12e vidéo.D'après la section "A propos" de la chaîne, on apprend à partir de la 9e vidéo qu'un certain Rainer aurait donné le jeu Petscop à la famille de Paul, ce qui entre en conflit avec l'affirmation initiale que Paul avait trouvé le jeu lui-même. Ce même Rainer est cité dans un message in-game dans la 10e vidéo à l'attention du joueur. Le message de Rainer est le suivant :Notez que le jeu est censé être publié par Garalina en 1997, que cette histoire par Rainer remonte à 1977 et que les vidéos de Paul ont été publié en 2017 : 20 ans entre chaque évènement.Le contexte de ce message est particulier étant donné qu'au moment où Paul entre dans la pièce, un double de son personnage est situé devant le panneau et se déplace ensuite vers la porte du fond. Après avoir lu le message, Paul exécute le même déplacement que son double... Le gens ont par ailleurs noté beaucoup de "synchronisation" entre les mouvements de Paul et d'autres éléments du jeu au travers des 12 vidéos.Pour rappel, les vidéos 1 à 10 ont été mis en ligne sur la chaîne YouTube de Petscop sur l'intervalle de mars à mai 2017, avec une grosse pause où la 11e vidéo a été mis en ligne seulement en décembre dernier et la 12 début janvier donc. On ne sais évidemment pas s'il y aura une 13e vidéo et quand elle sera mis en ligne.