Voici une Information concernant la Nintendo Switch :Même si la console est toujours en rupture dans de nombreuses enseignes, il semble que ça ne soit plus le cas des jeux, qui sont maintenant disponibles en rayon. Concernant la console, les nouveaux stocks envoyés par Nintendo sont vite partis, et dans certaines enseignes, comme à Sofmap Kyoto, il faudra attendre le 27 janvier pour en revoir d'autres.Enfin, le jeu Mario + Rabbids Kingdom Battle, enfin sorti au Japon, semble bien se vendre, et est même en rupture de stock sur Amazon Japon. Il sera de nouveau en stock le 29 janvier prochain...