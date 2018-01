Dragon Ball Z Super GT

Un assaut surpuissant ! Gohan se bat dos au mur !!

Bien que Goku et Vegeta fassent équipe pour attaquer Jiren, ils ne réussissent qu'à lui porter un seul coup. De plus, il semble que le niveau de puissance de Jiren ait encore augmenté. Au même moment, Gohan de l'Univers 7 va aider Freezer à se battre contre Dyspo de l'Univers 11.Synopsis 2 : Alors que Goku et Vegeta affrontent Jiren, Freezer propose quelque chose à son adversaire Dyspo : "Si l'Univers 11 gagne, utilisez les Super Dragon Balls pour me ressusciter. Si vous me promettez ça, je n'aurai aucun problème à faire gagner l'Univers 11."Synopsis 3 : Gohan est en grand danger ! Quel sera sa stratégie pour se remettre dans la course ? Gohan assiste Freezer dans son combat contre Dyspo. Mais les deux ont du mal à lutter contre les attaques à la vitesse de la lumière de Dyspo !(Traduction DB-Z.com)