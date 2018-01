J’ai pris le jeu Street Fighter V : Arcade Edition :Voici les jeux Ps4 que je possède à ce jour :Je l'ai pris à la Fnac pour avoir 10 euros en chèque cadeau qui me serviront pour l'achat du jeu Dragon Ball FighterZ la semaine prochaine. Il me reste plus qu'à revendre la première version…Source : member15179.html

Who likes this ?

posted the 01/21/2018 at 11:24 AM by link49