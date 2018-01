Il se trouve que pendant des mois les grosses têtes de chez Microsoft ne parler pas de Fable et bizarrement hierMike Ybarra Vice Président - Gaming chez Microsoft a retweet un tweet qui demander quel fable était le préféré de la communauté.C'est maigre, mais ajouter ceci aux rumeurs d'un Fable par Playground Games cela commence à faire beaucoup.Voxen et moi avons voté pour Fable 2

Who likes this ?

posted the 01/21/2018 at 11:18 AM by negan