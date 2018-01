- Salut Gamekyo, journée particulière, nous fêtons les 20 ans de Resident Evil 2.- Croisons les doigts pour l'annonce du Remake du 2 peu être pour aujourd'hui même.- En attendant je vous propose un petit sondage, pour voir quel épisodes de la saga, sont les plus apprécié par la communauté Gamekyo.votre top 5:Resident Evil 0Resident Evil 1 ( Remake compris )Resident Evil 2Resident Evil 3Resident Evil 4Resident Evil 5Resident Evil 6Resident Evil 7Resident Evil outbreak 1Resident Evil outbreak 2Resident Evil revelations 1Resident Evil revelations 2Resident Evil opération raccoon cityResident Evil survivor 1Resident Evil survivor 2Resident Evil code veronicaResident Evil dead aimResident Evil umbrella corpsResident Evil umbrella chroniclesResident Evil the darkside chroniclesLes résultats ce soir, bon votes et bonne journée.

posted the 01/21/2018 at 11:18 AM by biboys