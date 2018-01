Fire Emblem Warriors

(Nintendo Switch)

J'y ai joué que 2 petites heures étant donné que je termine en parallèle Zelda: BOTW (le DLC 2), visuellement j'adore c'est très propre et plaisant, j'aime bien les personnages de cette licence aussi donc ça aide pas mal, je pense que je vais mieux l'apprécier que les One Piece: Pirate Warriors ou encore Hyrule Warriors, cependant j'ai un peu peur de la difficulté du jeu qui semble peu présente, dans les premiers niveaux du moins, j'ai tout mis en difficile et j'ai jamais été touché ou quoi que ce soit, vous pouvez me rassurer sur ce point ou pas ?Mon prochain jeu sera Ni No Kuni 2 sur Playstation 4, Zelda BOTW arrivant a son terme me concernant (un jeu génial) me restera Star Wars: Battlefront 2, Xenoblade Chronicles 2 et Fire Emblem Warriors a poursuivre/finir.