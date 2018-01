The World Ends With You sortie sur DS (en 2008 en Europe) n'était pas traduit en Français à l'époque c'était Square-enix qui était éditeur.The World Ends with You –Final Remix– qui sortira sur Switch en 2018, étant édité par Nintendo en Europe sera peut-être traduit en Français ?-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il sera le troisième jeu édité par Nintendo en Europe développé par Square-enix pour 2018 (pour l'instant), les deux autres sont : Dragon Quest Builders (9 Février) et Project Octopath Traveler.