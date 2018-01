Voici une Information concernant le jeu Dragon Ball FighterZ :Une vidéo montrant le dernier personnage dévoilée est disponible ici :Elle permet de voir ses diverses attaques, et les coloris possibles de ces costumes, entre autres. Pour rappel, le jeu sortira vendredi prochain, sur PC, Ps4 et Xbox One...Source : https://streamable.com/uolyx#

posted the 01/21/2018 at 07:50 AM by link49