Bonsoir cher Hunters (ou pas), après quelque essai en multi sur la dernière bêta de Monster Hunter World contre le Nergigante, j'ai décidé de me lancer en solo à la LS dont je ne maitrise pas encore tout le nouveau moveset...Même si c'était parfois assez chaud, je me suis bien démerdé au final, voyez par vous même.Je sais que d'autre ont fait largement mieux mais je ne suis pas très speed run de base donc bon, c'est bien pour un premier essai.Ma dernière trouvaille:Cloud & Cie.

Who likes this ?

posted the 01/20/2018 at 09:55 PM by trungz